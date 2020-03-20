Nihat Hatipoğlu'na göre bakın koronavirüsün sebebi neymiş!

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken, ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yaşananların insanların günahlarına verilen bir ceza olduğu görüşünde...

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Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili olay açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 10 binden fazla insanın ölümüne neden olan ve dünyada hayatı neredeyse durma noktasına getiren koronavirüs salgınının manevi nedeni olarak "zina-fuhuşun aleni işleniyor olmasını" gösterdi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise yaşanan felaketi, insanlığın bugüne kadar işlediği günahların bir faturası olarak niteledi. "Hz. Peygamber'e kulak verin. Açıkça konuşuyor. Hz. Peygamber sözünü sakınmıyor." ifadelerini kullanan Hatipoğlu şu hadisi okurları ile paylaştı;

"Bir milletin içinde zina-fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet (topluluk) bu günahı aleni olarak işlediğinde - mutlaka içlerinde Taun hastalığı ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde vukuu bulmamış hastalıklar yayılır." (İbni Mace, Fiten, bab:22 hadis:4019)

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