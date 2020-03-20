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Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması: Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor

İDLİB'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nden gelen şehit haberleri sonrası birliklerin çekileceği haberlerine ilişkin MSB, son dakika açıklamalar yaptı

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Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor." açıklaması yaptı.

"Kararlılık" vurgusu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova Mutabakatı çerçevesinde, bölgede akan kanın durması, askerlerin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin yurtlarına dönüşleri için tüm faaliyetlerin kararlılıkla icra edilmeye devam edildiği belirtildi. 

Konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor

Açıklamada, şunlar kaydedildi: Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart'tan itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

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