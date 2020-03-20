İdlib şehitlerinin cenaze törenine koronavirüs damgası

İdlib'de radikal gruplarının roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi dün gece askeri kargo uçağıyla memleketi Sivas'a getirildi. Kayseri'de görev yaparken geçici görevle İdlib'e giden Hüseyin ve Fadime Nayir'in 5 çocuğundan biri olan uzman onbaşı için Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi. 6 kardeşi olan Nayir'in bekar olduğu belirtildi.