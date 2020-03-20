Halk TV programcısı Enver Aysever'in skandal paylaşımına soruşturma açıldı

Halk TV program yapan gazeteci Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı karikatür nedeniyle 'halkın bir kesiminin dini değerlerini alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Halk TV programcısı Enver Aysever, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Müslümanları hedef alan skandal bir karikatür paylaştı. İnançlı insanlara duyduğu içindeki kini kusmak için her fırsatı değerlendiren Aysever, çizimi Birol Çün'e ait karikatürü "Neymiş asıl mesele anladık mı?" mesajı eşliğinde Instagram hesabından paylaştı.

Umrecileri hedef aldı, Başsavcılık soruşturma başlattı

Karikatür umreden dönenleri hedef alırken, amacının da Müslümanları aşağılamak olduğu net bir şekilde görülüyordu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Enver Aysever hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Paylaşıma, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Sosyal medyada #EnverAyseverTeröristtir başlığı altında 14 binden fazla twiet atıldı.