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Almanya bu işi çözdü mü? Koronavirüs vaka sayısı ile ölüm oranına bakın

ALMANYA’da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı toplamda 15 bini geçerken, can kaybı sadece 44 oldu. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verileri hayli şaşırtıcı.

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Almanya'daki coronalı hasta sayısına karşılık ölüm oranı şaşırtıcı. Bu veriler, Almanya’da İtalya, İspanya, ABD ve Fransa gibi diğer gelişmiş ülkelere kıyasla ölüm oranının çok daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Mevcut durum gerek Almanya içinde gerekse de dışında tartışma yaratırken, uzmanlar, kesin bir yargıya varmak için henüz çok erken olduğu kanısında. 

Sebep testler deniyor
Almanya’nın dünyanın en büyük test kapasitesine sahip ülkelerden biri olması nedeniyle çok hızlı bir şekilde fazla sayıda test yapıp yeni vaka tespit edebildiğine dikkat çekiliyor. Ayrıca, Almanya’da şu ana kadar vaka tespit edilenlerin önemli bir kısmı da yüksek riskli olarak nitelendirilen yaş grubunun altında yer alıyor ve bu da iyileşme oranının yükselmesine neden oluyor.

Bununla birlikte, salgının henüz erken aşamalarında olduğu ve ilerleyen zamanlarda tablonun değişebileceği uyarılarını yapanlar da var.

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