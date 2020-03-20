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Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, son dönemde Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile ilgili çıkan haberlerle alakalı bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'le ilgili basında çıkan bazı haberlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Obradovic’in tüm maaşını aldığına ilişkin gerçeği kesinlikle yansıtmayan bir takım haberlerin basında yer aldığını belirten Özsoy şu ifadeleri kullandı;

"Bilinmesini isterim ki Zeljko Obradovic, her daim ekibiyle ve oyuncularıyla hareket eden bir antrenördür. Yıllardır elde ettiği tüm başarıların da en büyük sırrı, ekibiyle oluşturduğu bu sıkı bağlılık ve uyumdur. Fenerbahçe Beko’nun maaş ödemelerinde Zeljko Obradovic'e yönelik böyle bir önceliklendirme kesinlikle gündeme dahi gelmemiştir ve koçumuz, ödemelerini tüm oyuncularımızla birlikte almaktadır. Zeljko Obradovic’in maaş ödemeleri de dahil tüm konularda önceliği her zaman ekibine ve oyuncularına verdiğinin en yakın şahidi olarak, çıkarılan bu spekülasyonları son derece maksatlı bulduğumu belirtmek isterim.

Basın mensuplarından, kulübümüz nezdinde olumsuz bir hava oluşturmak isteyen bazı kesimlerin bu düşüncelerine alet olmamalarını ve bununla birlikte, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu kritik süreçte haberlerini hazırlarken daha özenli davranmalarını rica ediyorum.

Öte yandan taraftarlarımızdan da ricamız, bu ve buna benzer haberlere itibar etmemeleridir" dedi.

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