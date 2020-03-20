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Yozgat'ta herkes çoban sanıyordu uyuşturucu satıcısı çıktı

YOZGAT'ta çobanlık yapan Afgan Z.Y.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı. Yapılan operasyonda, 199 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Yozgat'ta Afganistan uyruklu bir çoban Z.Y., uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesine bağlı Küçükçalağıl köyünde yaşayan Afganistan uyruklu Z.Y.'nin İstanbul'dan getirdiği uyuşturucu hapları kentte piyasaya süreceği istihbaratı üzerine harekeye geçti. Köye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Z.Y.'yi gözaltına aldı. Z.Y'nin jandarmadan kaçarken okul bahçesine attığı poşetin içinde 199 uyuşturucu hap ele geçirildi. Z.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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