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Alex heykeline maske ve eldiven

Eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza'nın Kadıköy'deki heykeline koronavirüsten (Kovid-19) korunmaya dikkati çekmek için maske ve eldiven takıldı.

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Bir grup Fenerbahçeli taraftar, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı yakınında bulunan Alex de Souza heykeline geldi.

Taraftarlar, dünyada ve Türkiye'de görülen Kovid-19'dan korunma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Alex De Souza heykeline maske takarak eldiven giydirdi.



Teşekkür mesajı yolladı
Eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Instagram hesabından maskeli ve eldivenli heykelinin fotoğrafını paylaşarak, teşekkür mesajına Türk bayrağı ekledi.

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