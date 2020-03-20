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Soner Aydoğdu ve Yusuf Erdoğan'dan Corona virüs mesajı

Süper Lig'de Göztepespor ve Kasımpaşa'nın futbolcuları Yusuf Erdoğan ile Soner Aydoğdu Demirören Haber Ajansı'na koronavirüs ve gereken hijyen hakkında konuştu.

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Göztepespor ve Kasımpaşa formalarını giyen Soner Aydoğdu, Yusuf Erdoğan ikilisi basın mensuplarına Corona virüs ile ilgili konuştu.

Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu,“Koronavirüs nedeniyle biz de bir takım önlemler alıyoruz. Dışarıya çıkmıyoruz ve mümkün oldukça evde kalıyoruz. Evde olduğumuz zaman da ellerimizi sürekli yıkamaya çalışıyoruz. Ailece dışarıya çıkmamız gerekirse maske ve eldiven kullanıyoruz. Kimseyle tokalaşmıyoruz. Bunlara lütfen dikkat edelim" diye konuştu.

"Bakanımızın uyarılarına hep birlikte uyalım"

Aydoğdu sözlerine şöyle devam etti,"Siz de dışarı çıkıyorsanız maske ve eldiven takın. Eve geldiğinizde kıyafetlerinizi başka bir odada değiştirin. Ellerimizi en az 20 saniye sürecek şekilde yıkayalım ve dezenfekte edelim. Bunlar ailelerimiz, çocuklarımız ve yaşlılarımız için çok önemli. Devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın bu konuda ciddi uyarıları var ve bu uyarılara hep birlikte uyalım. En kısa zamanda bu virüsü birlikte atlatalım. Ayrıca Spor Bakanlığımız ve federasyonumuzun erteleme kararından dolayı da çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

"Bu kötü günleri hep beraber.."

Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan, “Corona virüs ile ilgili biz de önlemimizi aldık. O nedenle evimizden çıkmıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın da bu konudaki uyarılarını dikkate alalım. Lütfen evimizden çıkmayalım. Hijyenimize dikkat edelim. Ellerimizi bol sabunlayarak en az 20 saniye olacak şekilde sık sık yıkayalım. Bu kötü günleri hep beraber atlatacağımızı umut ediyorum. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Kendimize çok dikkat edelim” diye konuştu.

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