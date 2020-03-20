Belarus Premier Ligi'nden Corona virüs cesurluğu

Koronavirüs dünyada bütün ligleri durma noktasına getirirken, Belarus farklı bir duruma imza attı. Belarus Premier Ligi'nde Hem yeni sezon başladı hem de maçlar seyircili oynandı.

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Tüm dünyada etkisini gösteren Corona virüs salgını futbol hayatını da durma noktasına getirdi. Avrupa'nın 5 büyük liginin askıya alındığı dönemde son olarak Türkiye'de de spor branşları ertelendi. Salgına karşı tüm ligler durdurulurken, Doğu Avrupa ülkesi Belarus'ta yeni sezon açılışı yaptıldı.

16 takımlı Belarus Premier Ligi oynanan iki karşılaşmayla başladı. Geçen sezonun ikincisi Bate Borisov deplasmanda Energytyk-BDU takımına 3-1 mağlup olurken, Shakhtyor Soligorsk evinde Torpedo BelAZ'a 1-0 yenildi.

Son yapılan açıklamaya göre maçlar seyircili olarak oynanmaya devam edecek.

Öte yandan Belarus Sağlık Bakanlığı, ülkede 51 kişide virüsün rastlandığını ve ölümyaşanmadığını açıkladı.