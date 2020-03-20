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Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Suriye'deki Barış Pınarı Bölgesi ile ilgili son gelişmeyi aktardı.

Bakanlık yaptığı paylaşımda "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadelerine yer verdi.

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