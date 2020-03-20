Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Suriye'deki Barış Pınarı Bölgesi ile ilgili son gelişmeyi aktardı.
Bakanlık yaptığı paylaşımda "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadelerine yer verdi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/h5LHZdUqgY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2020