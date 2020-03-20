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Berat Albayrak duyurdu: 2 bin yeni personel alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2 bin yeni personel alınacağını duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kişilik kadronun açıldığını ve işe alım yapılacağını duyurdu.

''2000 kadronun müjdesini veriyoruz''
Albayrak twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz."

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