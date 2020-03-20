Polis memuru vücuduyla Türkiye şampiyonu oldu

DİYARBAKIR'da polis memuru olan Orhan Ayten, katıldığı şampiyonada Türkiye şampiyonu oldu. Ayten'in vücudunu görenler, hayrete düşmekten kaçamadı.

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 35 yaşındaki Orhan Ayten, Türkiye Şampiyonu oldu. Milli takıma seçilen Ayten, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

İstanbul'da geçen hafta düzenlenen Özer Baysaling Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonaya katılan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli Orhan Ayten, Avrupa Milli Takım seçmeleri 1.80 klasik vücut geliştirme dalında yarışarak, şampiyon olup milli takıma seçildi.

"Bundan sonraki hedef Avrupa"

Orhan Ayten, "Bundan sonraki hedefimiz Avrupa'da, milli takımda, Türkiye'yi temsil etmek ve Avrupa'da yaptığımız dereceyle dünya şampiyonluğuna gitmek. Bu süre zarfında gerek meslek büyüklerimiz gerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu katkıdan dolayı, onlara çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'ın sosyal ve spor alanında çok büyük avantajlarının olduğunu görüyorum. Gençlerin bu imkanlardan faydalanması gerekiyor. 15 yıldır bu sporu aktif olarak yapıyorum. Elde ettiğim başarıda Diyarbakır'ın katkısı çok fazla" diye konuştu.