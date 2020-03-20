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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş koronavirüs tavsiyeleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle eve kapananlara tavsiyelerde bulundu. Bunları bir de görsellerle anlattı...

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle eve kapanmak zorunda kalanlara tavsiyelerde bulundu. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evde kalmak hayattan kopmak değildir" dedi ve yapılması gerekenleri görsellerle paylaştı. 

Bakan Selçuk Twitter paylaşımında "Evde kalmak hayattan kopmak değildir. Lütfen evde kalın ve bu süreyi yazarak, okuyarak, düşünerek, ailenize sarılarak, üreterek geçirin. Her birinizin varlığı çok kıymetli. Daha uzun süre bir arada olmak için evde kalın..." çağrısı yaptı. 

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un o tavsiyeleri...

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