Ender Saraç'ın koronavirüs test sonuçları çıktı!

Katıldığı programlarda koronavirüsten nasıl korunulacağını anlatan Ender Saraç'ın da koronavirüse yakalanarak hastaneye yatırıldığı iddia edimişti. Saraç'ın eşi bugün test sonuçlarını paylaştı.Abone ol
Koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgından nasıl korunulacağını katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç perşembe günü rahatsızlandı. Saraç'ın koronavirüs olduğu iddialarına eşinden fotoğraflı yanıt geldi.
Dr. Ender Saraç'ın corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Corona virüs teşhisi konulduğu iddia edilen Dr. Ender Saraç’ın test sonuçları çıktı.
Eşi test sonucunu paylaştı
Benan Saraç, eşinin test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.Saraç açıklamasında "Beklediğimiz sonuçlara ulaştık. E-devlet sistemine kaydı girilmiş. Ender'in sonucu negatif çıktı" yazdı.
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