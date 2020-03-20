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Ankara'da dehşet! Eve alkollü gelen kocasını iple boğarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, kocasını iple boğarak öldürdü.

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Olay, Keçiören ilçesi Şehit Kubilay Mahallesi Estergon Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 06.00 sıralarında evine alkollü şekilde gelen İsmail K. ile eşi E.K. arasında tartışma çıktı.

Çiftin M.K., K.K. ve M.K isimli üç oğlunun da evde bulunduğu sırada yaşanan tartışmanın büyümesi ile çıkan arbedede E.K., eşini iple boğarak öldürdü. Komşularının binadaki kavga seslerini duyarak ihbar etmesi üzerine eve polis ekipleri geldi.

Polisler, evin etrafında güvenlik önlemi alarak, cinayete ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, evde bulunan kadını ve 3 çocuğunu gözaltına aldı.
Öldürülen İsmail K.'nın Konya’da çalıştığı ve mobilyacı olduğu öğrenildi.

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