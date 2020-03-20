HABER /  SPOR

Ümit Özat Türkiye'ye dönünce karantinaya girdi

Eski milli oyuncu Ümit Özat, teknik direktörlük için gittiği Bosna Hersek'ten Türkiye'ye döndü. Kendisini koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutacağı belirtildi.

Abone ol

Bosna Hersek ekibi NK Celik Zenica'yı çalıştıran fakat 3 aylık süreçte oturum ve çalışma izni alamayan Ümit Özat, Türkiye'ye geri döndü. 

Oturum izni alamayınca geri döndü

Türkiye'de en son 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran ve ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'in yolunu tutan Ümit Özat, 16 Aralık 2019'da Bosna-Hersek ekiplerinden NK Celik Zenica ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Ajansspor'da yer alan habere göre geçen 3 aylık süreçte Özat'a oturum ile lisans izni verilmedi ve 43 yaşındaki çalıştırıcı bugün Türkiye'ye döndü.

Ümit Özat'ın Corona virüs tedbirleri kapsamında kendisini 14 günlük karantinaya alacağı ifade edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Digiturk, kullanıcılarına "Dondurma ya da iade" seçeneği sunacak
Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin! Fahrettin Koca'dan açıklamalar
Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi! İnternetten corona testinizi yapın
Hasta tedaviye cevap verdi! O ilaç koronavirüse karşı işe yaradı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara açıkladı! Koronavirüs için son çare
Koronavirüs sayısı katlandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Ender Saraç kimdir yaşı kaç? Ender Saraç biyoğrafisi
Ankara'da dehşet! Eve alkollü gelen kocasını iple boğarak öldürdü
Kulüpler Birliği bugün toplanıyor
Ahmet Ağaoğlu ertelenen Süper Lig hakkında konuştu
Muhterem Nur hayatı gençliği ve Muhterem Nur'un filmleri
Burak Akkul'un çocuğu var mı eşi böyle anlatmıştı
Yorumlar