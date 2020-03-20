Ümit Özat Türkiye'ye dönünce karantinaya girdi

Eski milli oyuncu Ümit Özat, teknik direktörlük için gittiği Bosna Hersek'ten Türkiye'ye döndü. Kendisini koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutacağı belirtildi.

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Bosna Hersek ekibi NK Celik Zenica'yı çalıştıran fakat 3 aylık süreçte oturum ve çalışma izni alamayan Ümit Özat, Türkiye'ye geri döndü.

Oturum izni alamayınca geri döndü

Türkiye'de en son 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran ve ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'in yolunu tutan Ümit Özat, 16 Aralık 2019'da Bosna-Hersek ekiplerinden NK Celik Zenica ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Ajansspor'da yer alan habere göre geçen 3 aylık süreçte Özat'a oturum ile lisans izni verilmedi ve 43 yaşındaki çalıştırıcı bugün Türkiye'ye döndü.

Ümit Özat'ın Corona virüs tedbirleri kapsamında kendisini 14 günlük karantinaya alacağı ifade edildi.