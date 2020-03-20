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Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi! İnternetten corona testinizi yapın

Sağlık Bakanlığı tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı online bir testi uygulamaya soktu. Durumuyla ilgili şüphesi olanlar sağlık bakanlığı koronavirüs testini yapabilir.

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Çin'in Vuhan kentinden çıkarak başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkeler de tedbirlerini üst düzeye çıkardı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde tedbirler giderek artıyor.

Sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla kurulan SABİM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirmede bulunmaya başladı.

Koronavirüs testi 

"Alo 184" üzerinden koronavirüsle ilgili danışmanlık hizmeti veren Sağlık Bakanlığı, bir uygulamayı daha devreye soktu. Vatandaşların online olarak koronavirüs testi yapabilecekleri bir platform oluşturan Bakanlık, burada şüpheli vakaları analiz ederek gerekli işlemlerin başlatılması için bilgilendirmede bulunuyor.

https://koronaonlem.saglik.gov.tr/ adresine girerek vatandaşlar online koronavirüs testini yapabilecekler. 

Teste ulaşmak için buraya tıklayın

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