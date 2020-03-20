Çok Gezenti Seda Akkul haberi verdi! Koronavirüs olan eşi Burak Akkul'un durumu kötü

Bu nedenle ilaç verilmek suretiyle uyku halinde tedavisine devam ediliyor. Bugün akşam saatlerinde hastaneye giderek doktoruyla görüştüm ve ellerinden gelen en iyi şekilde Burak’la ilgilendikleri bilgisini aldım. Bununla beraber hepinizden bir ricam, bir itirazım var.