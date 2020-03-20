Çok Gezenti Seda Akkul haberi verdi! Koronavirüs olan eşi Burak Akkul'un durumu kötü
TV'de Çok Gezenti programında eşi Seda Akkul ile birlikte ülke ülke gezerek program yapan Burak Akkul'dan kötü haber. Koronavirüs testi pozitif çıkan Burak Akkul'un yoğun bakıma kaldırıldı.
Çok Gezenti programını hazırlayıp sunan sevilen sunucu Burak Akkul'un koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Burak Akkul'un eşi Seda Akkul haberlerin pek de iyi olmadığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs şüphesi ile gittiği hastanede testi pozitif çıkan 48 yaşındaki sunucu Burak Akkul yoğun bakıma kaldırıldı.
Hastanede koronavirüs tedavisi gören eşinden gelecek haberleri evde takip eden Seda Akkul ise kötü haber sonrası sinir krizi geçirdi. Son haberleri ise Seda Akkul'un abisi Hüseyin Arslan sosyal medyadan duyurdu.
İşte Seda Akkul'un abisinin korkutan açıklamaları..
- “Merhaba. Ben Burak Akkul’un kayınbiraderiyim. Seda Akkul’un abisi. Burak bildiğiniz üzere hastanede tedavisi süren Corona teyit edilmiş olarak yatıyorken dün akşamüzeri yoğun bakım ünitesine alındı. Okuduğu haberler ve duygusal kişiliği mücadelesinde yorucu bir hal aldı.
Bu nedenle ilaç verilmek suretiyle uyku halinde tedavisine devam ediliyor. Bugün akşam saatlerinde hastaneye giderek doktoruyla görüştüm ve ellerinden gelen en iyi şekilde Burak’la ilgilendikleri bilgisini aldım. Bununla beraber hepinizden bir ricam, bir itirazım var.