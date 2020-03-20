HABER /  EKONOMİ

Son dakika işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin "iş gücü istatistikleri"ni açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu.

Abone ol

TÜİK son dakika işsizlik rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 2,7 puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile yüzde 16,0 oldu.

İstihdam oranı yüzde 45,7 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 45,7 oldu.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,0 olarak gerçekleşti

İşgücü 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin kişi artarak 32 milyon 549 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 53,0 olarak gerçekleşti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs sayısı katlandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı
Aydın Doğan banka kurdu Türkiye'nin yeni bankasının adı 'D Bank'
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yaşamını yitirdi
Dünya devi Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Türkiye'de koronavirüs hastalarının kaldığı odalar
Hilal Kaplan'dan Yılmaz Özdil'in umre yazısına tepki virüsün bile Avrupa'dan gelenini seviyor
ÖNCEKİ HABERLER
Muhterem Nur öldü mü Muhterem Nur kimdir kaç yaşında öldü
İngiliz basını yazdı Mossad ajanları, 100 bin koronavirüs test kiti çalmışlar
Eskişehir'de 'cezaevinde koronavirüslü doktorun çalıştığı' iddiasıyla ilgili açıklama
Ender Saraç koronavirüs mü eşi Benan Saraç son durumu anlattı
50 TL banknotlar değişiyor! Yenileri 23 Mart'ta tedavülde olacak
Sağlık Bakanlığı yayınladı! Koronavirüs (Covid-19 ) riskine karşı 14 altın kural
Yorumlar