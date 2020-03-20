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Türkiye'de koronavirüs hastalarının kaldığı odalar

Türkiye'de corona virüs tedavisi gören hastaların tutulduğu ‘izolasyon odaları’nın fotoğrafları ortaya çıktı.

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Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı duyuruda "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" açıklamasında bulundu. Bakan Koca ayrıca vaka sayısının 168 artarak 359'a yükseldiğini açıkladı.

En önemli bölümü izolasyon odaları
Hürriyet'te yer alan bilgiye göre; Koronavirüs mücadelesinde ön cephede ‘referans hastane’ olarak adlandırılan hastaneler var. Türkiye’nin dört bir tarafında özel olarak donatılan bu hastanelerin en önemli bölümü ise izolasyon odaları.



'Negatif basınçlı'
Bu odalarda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan hastalar kalıyor. Fotoğraflardaki odaların en temel özelliği ‘negatif basınçlı’ olması. ’Negatif basınçlı’ izolasyon odalarına kurulan sistemle, odanın havasının hastane içinde resirküle (tekrar dolaşması) olması engellenerek, hava hastane dışına veriliyor. Odalara sadece görevli tıbbi personel girebiliyor.



79 yaşındaki bir hasta o ilaçla tedavi edildi
Öte yandan Araştırmacılar corona virüse karşı aşı çalışmalarının yanı sıra sıtma, hepatit gibi başka hastalıkların tedavisinde etkili olan ilaç ya da maddeleri de test ediyor. Ebola ile mücadele kapsamında geliştirilen ilaç ile ilgili sevindirici bir haber geldi. Remdesivir adlı ilaç İtalya’da corona virüse yakalanan 79 yaşındaki bir hastada denendi ve hastanın tedaviye yanıt verdiği açıklandı.

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