Hilal Kaplan'dan Yılmaz Özdil'in umre yazısına tepki virüsün bile Avrupa'dan gelenini seviyor

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, koronavirüs üzerinden İslam düşmanlığı yapmakla suçladığı yazar Yılmaz Özdil'i umre tartışmasında gerçekleri çarpıtmakla eleştirdi.

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 21 bin 500 vatandaşın önlem alınmadan umreye gönderildiği iddiası polemiğin fitilini ateşledi. Özdil, 3 bin kişinin karantinaya alındığını geriye kalan 18 bin 500 kişinin serbest dolaştığını yazdı.

Tartışılan sözlere sert tepki Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan "Umreciler size ne etti?" başlıklı köşe yazısıyla geldi. Suudi Arabistan'daki toplam vaka sayısını bildiren ve umreciler ile yurt dışından gelen vatandaşların karşılaştırmasını yapan yazar, rakamlar paylaştı:

Karantinadaki umrecilere dil uzatıyor

"Ancak birilerinin İslâm düşmanlığı, karantinadaki umrecilere bile dil uzatmalarını engellemiyor. Üstelik ülkemizde tek vakanın görülmediği 27 Şubat'tan itibaren umreye gidişler bitmişken...

Mekke ve Medine'de vaka çıkmadı

Üstelik Suudi Arabistan sanki İtalya veya İran gibi hastalığın yaygın olduğu bir ülke değilken... Son rakamlara baktım, Suudi Arabistan'daki toplam vaka sayısı 238.

3 bin değil 6 bin 18

Yılmaz Özdil, "Umre ve Güney Kore" yazısında alenen yalan söylüyor çünkü karantinaya alınan toplam umreci sayısı 3 bin değil. Ankara, Konya ve İstanbul gibi illerimizde, devletin 15 Mart'taki kararıyla karantinaya alınan umreci sayısı 6 bin 18'dir.

Yurt dışından dönen toplam kişi sayısı 372 bin karantinaya alınan 10 bin

'Salgının yeni merkezi' olan Avrupa'dan, İtalya gibi binlerce ölünün olduğu ve Almanya gibi binlerce vakanın bulunduğu ülkelerden dönen toplam kişi sayısı ise 372 bin'dir! Yurt dışından gelip de toplam karantinaya alınan kişi sayısının 10 bin civarı olduğu düşünülürse, en büyük tedbirin umrecilere uygulandığı açıktır.

Virüsün bile Avrapa'dan gelenini seviyor

O yüzden Özdil, kafayı umrecilere takacağına, çok sevdiği Avrupa'dan dönenlerin kaçta kaçı karantinada, önce onu sorgulamalıdır. Özdil, virüsün bile Avrupa'dan gelenini seviyor olabilir ama virüsün böyle bir 'ayrım yapmadığı' açıktır."