NBA yönetimi: Tesisleri kapatın

Alınan yeni kararla takımlardan antrenman tesislerini kapatmaları istendi. Bireysel çalışan basketbolcuların idman sahalarına girmeleri yasaklandı

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, Koronavirüs salgını nedeniyle takımlardan antrenman tesislerini kapatmalarını istedi. Utah Jazz'ın Fransız pivotu Gobert'tin testinin pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'de, virüse karşı alınan önlemler arttırıldı.

Daha önce basketbolcuların, kişiye özel top kullanmaları şartıyla kulüp tesislerinde bireysel çalışma yapmasına izin veren NBA, yeni kararla oyuncular ve kulüp personelin tesislere girişini ikinci bir açıklamaya kadar yasakladı.

ABD'DE TEST TARTIŞMASI!

NBA'de birçok takımın testten geçmesi New York Belediye Başkanı De Blasio'nun tepkisini çekti. De Blasio, "Kritik durumda olan birçok hasta varken bir NBA takımının tamamına test yapılmamalı. Testler hasta insanlara yapılmalı, zenginlere değil" ifadesini kullandı.

LAKERS İÇİN KRİTİK GÜN

4 oyuncusunda virüs tespit edilen Brookly Nets'in son rakibi olan L.A. Lakers'ta hemen karantina ilan edilmişti. Lakerslı oyuncuların bugün de teste gireceği belirtildi. NBA'de şu ana kadar 8 takım testten geçti.

ÇİN'E DÖNÜŞ SÜRÜYOR

Covid-19 tedbirleri nedeniyle 15 Nisan'da tekrar start alacağı açıklanan Çin Basketbol Ligi'ndeki takımların yabancı oyuncuları ülkeye dönmeye başladı. Sezon başında Beijing Ducks'ın yolunu tutan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh ile Jeremy Lin de, CBA sezonu için koronavirüs salgınının başladığı ülkeye geri döndü.