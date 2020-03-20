İsmail Saymaz'dan 14 gün kuralına uymadı iddiasına açıklama

Gazeteci İsmail Saymaz'ın, koronavirüs salgınının Avrupa'da hızla yayılırken Türkiye dışına çıkıp geri döndüğü ve 14 gün karantina kuralına uymadığı iddia edilmişti. Söz konusu iddialara Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"1 Martta İsviçre’de konferansa katıldığım doğrudur"

Öte yandan Saymaz, sosyal medya hesabından söz konusu iddiaları doğrulayan bir paylaşım yaptı.

Saymaz, yaptığı paylaşımda, ''Sevgili arkadaşlar, 1 Martta İsviçre’de konferansa katıldığım doğrudur. Bu tarihte İsviçre’de vaka sayısı 18’di. Toplantı yasağı yoktu. Türkiye, yurt dışından dönenlerin 14 gün evde kalması tavsiyesini, 9 Mart'ta açıkladı.

Sevgili arkadaşlar, 1 Martta İsviçre’de konferansa katıldığım doğrudur. Bu tarihte İsviçre’de vaka sayısı 18’di. Toplantı yasağı yoktu.

Türkiye, yurt dışından dönenlerin 14 gün evde kalması tavsiyesini, 9 Martta açıkladı. Bende, şükürler olsun ki, hastalık belirtisi yok.