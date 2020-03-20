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California'da Kovid-19 nedeniyle 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi

ABD’nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eyalet genelinde ‘evde kalma emri’ çıkarıldı.

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ABD medyasına yansıyan haberlere göre, California Valisi Gavin Newsom, Perşembe akşamı eyaletin 40 milyon sakinini kapsayacak şekilde 'evde kalma emri' verdi.

"Gerçeği kabul etmek zorundayız"

Vali Newsom, eyaletin sağlık sistemini çökertmekle tehdit eden koronavirüsün yayılmasını kontrol etmek için zaruri olmayan dolaşımın ikinci bir emre kadar kısıtlandığını belirterek, “Şimdi zor kararlar alma zamanı, gerçeği kabul etmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Valinin emri çerçevesinde, insanlardan evlerinde kalmaları istenirken, tıbbi ve gıda gibi asli ihtiyaçların temini için ise evlerden çıkılabileceği kaydedildi.

Eyaletteki restoran gibi iş yerlerinin ise evlere servis yapmak şartıyla açık kalabileceği belirtildi.

California, 910 koronavirüs vakası ve 19 ölüm ile Washington ve New York'tan sonra ABD'de salgının en fazla etkilediği eyaletlerin başında geliyor.

Son güncellemelere göre New York, en az 5 bin 298 Kovid-19 vakası ile ülkede başı çekerken, onu 1376 teyid edilmiş vaka ile Washington eyaleti izliyor.

ABD Başkanı Trump, Kovid-19'u eyalet valileri ile değerlendirdi:

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleriyle, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'nın (FEMA) genel merkezine bir ziyaret düzenleyerek, buradaki yetkililer ve telekonferans ile katılan eyalet valileri ile durum değerlendirmesi yaptı. 

Toplantının başında kısa bir konuşma yapan Trump, FEMA'ya virüs ile mücadeledeki rolü nedeniyle teşekkür ederek, "Eyaletlere virüs ile mücadelede gelir sağlaması için yardım fonu açmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün de liderliğini üstlenen Başkan Yardımcısı Mike Pence, eyalet valilerine tedarik zincirlerini tıbbi malzemelere ayırma çağrısı yaparak, en büyük ihtiyaçları konusunda federal hükümetin eyaletlere yardım edebileceğini kaydetti. 

NBA'de Kovid-19 vakası 14'e yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers’ın iki oyuncusunda daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. İsimleri saklı tutulan oyuncularla birlikte NBA’de toplam salgın vakası 14’e yükseldi.

Lakers oyuncularındaki virüsün nedeni olarak 10 Mart’ta Brooklyn Nets takımı ile yapılan basketbol maçı gösterildi. Daha önce Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunda Kovid-19 vakası tespit edilmişti.

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