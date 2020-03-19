Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanları için destek istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanları için saat 21:00'da alkış tutulmasını istedi..

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Bakan Koca yaptığı açıklamada, "ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.