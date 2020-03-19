Halkın alışverişini belediye ekipleri yapacak

ANTALYA'da Korkuteli Belediyesi ile Kastamonu Belediyesi ekipleri, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmamaları için engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların alışverişlerini yapacak; evlere maske, kolonya ve kitap dağıtacak.

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ANTALYA'da Korkuteli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçe halkının evlerden çıkmaması için acil ihtiyaçların belediye ekiplerince karşılanacağını duyurdu.

Belediye Başkanı Ömer İşlek, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ilçedeki önlemleri artırdıklarını belirtti.

Bu doğrultuda vatandaşlara daha fazla yardımcı olabilmek amacıyla ek hizmetler belirlediklerini aktaran İşlek, salgın nedeniyle dışarıya çıkamayan ve kitap talebinde bulunanlara Korkuteli ekiplerince kitap servisi yapılacağını bildirdi.

Ayrıca evlerdeki okunmuş olan ve başkalarının faydalanması için kendilerine ulaştırılmış kitapları da dezenfekte edip dağıtacaklarını ifade eden Ömer İşlek, evcil hayvanların mama ve veteriner hizmetinin de belediye tarafından ücretsiz karşılanacağını kaydetti.

Engelli vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını ücretsiz olarak yapacaklarını ve evlerine teslim edeceklerini belirten İşlek, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik çalışmaları da şu şekilde aktardı:

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine maske ve kolonya dağıtımı pazartesi gününden itibaren belediyemiz tarafından başlatılacaktır. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın imkanı olsun olmasın kendilerini kötü hissetmeleri veya virüs belirtisi olduğunu düşünmeleri halinde belediye doktorumuz evde sağlık bakım kapsamında ön teşhis için evlerine ücretsiz gidecek. Gerek görüldüğü takdirde hastaneye sevki tarafımızca karşılanacaktır. İlaçları biten vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını biz götüreceğiz, evlerinizden çıkıp eczanelere gitmenize gerek yok."

Kastamonu Belediyesi 65 yaş üstündekilerin alışverişini yapacak

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında, "Evde Kal" kampanyasına destek verdiklerini belirtti.

Tüm dünyanın ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu ifade eden Vidinlioğlu, "65 yaş üstü evde kalan insanlarımızın çok fazla kişiyle teması olmaması adına Hilal Masamızı aradıkları takdirde ihtiyaçlarını biz zabıtalarımız marifetiyle evlerine kadar götürüp teslim edeceğiz. 65 yaş üstü her gelen talebi değerlendireceğiz. Böylece dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz" dedi.

İhtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşların da unutulmadığını vurgulayan Rahmi Galip Vidinlioğlu, "İhtiyaç sahiplerimiz yine Hilal Masamızı arayarak böyle bir talepte bulundukları takdirde Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaçlarını ulaştıracağız" diye konuştu.