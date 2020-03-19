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İdlib'den son dakika acı haber! Sivas Valiliği açıkladı!

SURİYE 'nin İdlib kentinden bir son dakika acı haber geldi. İdlib'de görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir şehit oldu. Son dakika haberini Sivas Valiliği açıkladı.

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İDLİB 'den yine bir şehit haberi geldi. Acı haberi Sivas Valiliği Twitter'dan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye’nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun." denildi.

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