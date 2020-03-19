Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

ŞIRNAK'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu malzeme, para ve silah ele geçirildi.Abone ol
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için 16 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramada 60 gram eroin,100 gram metamfetamin,16 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 adet ölçek, 1 kurusıkı tabanca ve 35 bin 900 lira para ele geçirildi.
15 şüpheliden 12'si cezaevinin yolunu tuttu
Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.