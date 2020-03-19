HABER /  GÜNCEL

Koronavirüs yüzünden işten çıkarılan birine tazminat verilir mi?

Koronavirüs vakalarının ülkemizde artmasından sonra tedbir amaçlı birçok iş yeri kapatıldı. Peki iş yeri koronavirüs yüzünden kapatılan bir yerde çalışan personele iş veren tazminat vermek zorunda mı?

Abone ol

Koronavirüs salgının ülkemizde de görülmesinin ardından tedbir amaçlı birçok işyeri kapatıldı ya da personelin evden çalışmasına imkan tanındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs sebebiyle alınan kararları açıkladı. Bu tedbir paketi içinde en dikkat çekici olan kısa çalışma ödeneği oldu. Peki nedir bu kısa çalışma ödeneği, kimler alabiliyor, İŞKUR'a başvurmak için neler gerekiyor?

Koronavirüs sebebiyle işyeri kapanınca çalışan tazminat alabilir mi? İşveren para maaş zorunda mı? 

 Bu bir mücbir (zorunlu) sebeptir. İş kanununumuz bunu düzenlemiştir. Böyle bir zorunlu durumun ortaya çıkması söz konusu olduğunda işyeri faaliyetini durdurduğunda çalışanlarının ilk hafta ücretinin yarısını vermek durumundadır. Birinci haftadan sonra işverenin ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Böyle bir durumda çalışanlar ilk hafta ücretinin yarısını aldıktan sonra isterlerse kendileri sözleşmelerini feshedebilir ve kıdem tazminatını alabilirler. Bunu yaparlarsa sadece ihbar tazminatlarını alamazlar. İşveren de bu durumda çalışanlarının sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Ancak kıdem tazminatına ek olarak ihbar tazminatını ödemek durumundadır. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Koca, Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı sayı üçe çıktı
Memurlar evden mi çalışacak? OHAL ilan edilecek mi? Bakan açıkladı
Benzin ve motorinde bir indirim haberi daha! Bu gece yarısı yapılacak
5 gün uykusuz çalıştı! Doktor Güle Çınar bu video yüzünden açığa alındı
Devlet Bahçeli'den koronavirüs önlem paketiyle ilgili açıklama
Meğer Çin koronavirüs konusunda tüm dünyaya yalan söylemiş
ÖNCEKİ HABERLER
KKTC'de koronavirüs nedeniyle seçimler ertelendi
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Asgari ücret desteği 2020 nedir devam edecek mi?
Canan Kaftancıoğlu'dan alkışlanacak hareket
Kısa çalışma parası kaç para en düşük ne kadar ödenecek?
Maral Büyüksaraç'ın tek hayali Paris
Yorumlar