Burdur'da Corona virüse rağmen ekmeğinin peşinde

BURDUR'da seyyar Milli Piyango Satışı yapan Mehmet Çılgın, 'Bir şey olmaz' demedi. Koronavirüse karşı maskesini ve eldivenini takarak önlemini aldı, ekmeğinin peşinden koşmaya devam etti.

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Burdur'da, seyyar Milli Piyango bayiliği yapan 63 yaşındaki Mehmet Çılgın Corona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak, şans dağıtmaya devam etti.

Burdur'da 27 yıldır Gazi Caddesi üzerinde seyyar Milli Piyango bileti satıcılığı yapan Mehmet Çılgın, dünyanın çıkmaz sokağı haline gelen Corona virüse karşı önlem aldı.

"Hem müşterilerimizin sağlığı hem de.."

Mehmet Çılgın, "27 yıldır burada seyyar Milli Piyango bayiliği yapıyorum. Hem müşterilerimizin sağlığı hem de kendi sağlığımız için satış yaparken maskemi ve eldivenlerimi takıyorum" dedi.

Müşteriler memnun

Bilet alan müşterilerden Salih Türköz ve Orhan Yanık da Çılgın'ın yaptığı uygulamanın yerinde olduğunu ve tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekti.