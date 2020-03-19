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Bilecik'te cenaze namazında koronavirüs önlemi

Demirören Haber Ajansı

BİLECİK’te, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği eski başkanlarından Hayati Uzun’un eşi Ayşe Uzun (88), öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Koronavirüs salgını nedeniyle cemaat 2’şer adım arayla saf tutarak namaz kıldı.

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Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği eski başkanlarından Hayati Uzun’un eşi Ayşe Uzun, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki yoğum bakım ünitesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastaneden alınarak Bilecik’e getirilen Ayşe Uzun için Kayıboyu Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Koronavirüs salgın tehlikesi nedeniyle cenazeye katılan cemaat, tedbir olarak 2’şer adım arayla saf tutarak namaz kıldı. Bazı kişiler ise cenazeye maske takarak katıldı.

Uzun’un cenazesi, namazın ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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