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Ankara'da 'Binbir surat' lakaplı suç makinesi yakalandı böylesi görülmedi

ANKARA'da 383 suç kaydı bulunan, 103 ayrı suçtan aranan hakkında 55 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Özdemir yakalandı.

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Ankara'da 'Binbir surat' lakabının takıldığı suç makinesi Serkan özdemir, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, adliyeye sevkedildi.

Suçu adeta hayatına işlemiş

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da banka- kredi kartı dolandırıcılığı ve özel belgede sahtecilik gibi 103 ayrı suçtan aranan ve 55 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Onur Özdemir, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. 'Binbir surat' lakaplı Özdemir'in Çankaya ilçesinde bir sitede saklandığı belirlendi. Polis ekipleri, şüpheli Özdemir'i düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, sahte sürücü belgesi ele geçirildi. 383 suç kaydı bulunan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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