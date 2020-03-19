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Abdurrahim Albayrak karantinaya alındı iddiası

Abdurrahim Albayrak'ın Koronavirüsü şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde karantina alındığı iddia edildi.

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Galatasaray Başkan yardımıcısı Abdurrahim Albayrak, Koronavirüs şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde karantina altında.

''Çapa Tıp Fakültesi'nde yakınlarıyla beraber karantinada''
Galatasaray'a yakınlılığıyla bilinen Kadir Çetinçalı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı; "Abdurrahim Albayrak şu anda Çapa Tıp Fakültesi'nde yakınlarıyla beraber karantinada. Covid-19 testi sebebiyle. Test sonucunu bilmiyoruz. Umarım pozitif çıkmaz. Şu anda ailesinden kimse telefonlara çıkmıyor."

Sonuç negatif çıktı
Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar ise ''Abdurrahim Albayrak yaklaşık 6 aydır zaman zaman yüksek ateş ve öksürük problemleri yaşıyordu. Çapa’da tedbiren koronavirüs testi yaptırdı, sonuç negatif çıktı.'' dedi.

Terim ve Muslera tepki göstermişti
Bilindiği üzere daha önce Fatih Terim ve Muslera, liglerin ertelenmemesi sebebiyle TFF'ye tepki göstermişti.

''Rakiplerimizi böyle mi savunacağız?" 
Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada aralarında birer koltuk boşluk olan milletvekillerinin fotoğrafını paylaşan Uruguaylı kaleci, "Gerçekten üzgünüm. Rakiplerimizi böyle mi savunacağız?" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

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