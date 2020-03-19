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Orgeneral Aytaç Yalman koronavirüsten öldü! Başhekimlik açıklaması sarsıcı

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri sürülmüştü. Sessiz sedasız toprağa verilen Aytaç Yalman'ın ölüm sebebine ilişkin son dakika açıklama Başhekimlikten geldi.

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79 yaşındaki Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın ölüm sebebine ilişkin spekülasyonlar doğru çıktı. Başhekimlik, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Aytaç Yalman'ın eşi de corona virüs tedavisi görüyor.

Spor yaparken rahatsızlandı

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın ani ölümüyle ilgili dünden beri bir çok iddia vardı. Aytaç Yalman, Fenerbahçe Orduevi'nde spor yaparken aniden rahatsızlanıp eski adı GATA olan hastaneye kaldırıldı. Aytaç Yalman'a burada koronavirüs teşhisi konuldu. Yüksek ateşi olan Aytaç Yalman evine gitmek istedi ancak hastanede yaşamını yitirdi. 

Gizlice gömüldü
Aytaç Yalman'ın cenazesi çok az kişiyle toprağa verildi. Cenaze için kimseye haber verilmedi.

Yalman'ın ölümünün ardından eşi ve onunla temas eden kardeşi hastaneye kaldırılıp karantinaya alındı. Eşinin de koronavirüs kaptığı ve tedavi gördüğü söyleniyor. 

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