İtalya'da morglarda yer kalmadı! Asker cesetleri yakmaya götürüyor

İTALYA'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 3 bine yaklaşırken morglarda cesetleri koyacak yer kalmadı. Cenazeler askeri araçlarla başka kentlere yakılmaya götürülüyor.

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Koronavirüs ölümlerinin 3 bine yaklaştığı, vaka sayısının da 35 bini geçtiği İtalya'da salgından en ağır etkilenen kent olan kuzeydeki Bergamo'da cenaze işlemlerine yetişilemiyor. Dün akşam cenazeler askeri araçlarla başka kentlere taşınmaya başlandı. Cesetler buralarda yakılarak yok ediliyor.

Lombardia bölgesinde yer alan Bergamo kentinde mezarlık yakınında dizili askeri araçların görüntüleri bugün birçok İtalyan gazetesinde yer aldı. Bergamo'da ölümlerin ve cenaze yakma işlemi (kremasyon) için bekleyen tabut sayısının son günlerde çok artması nedeniyle 65 tabut bu işlem için başka kentlere götürüldü.

İtalyan basını, Bergamo'da hem kremasyon fırınının hem de morgun cenaze kapasitesini çok aştığını yazdı.

İtalya'da kremasyon, yaygın olarak başvurulan bir cenaze işlemi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cenaze törenlerinin de yasaklanması nedeniyle cenaze işlemleri, çok az kişinin katılımıyla yapılabiliyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının karantina altında olduğu durumlarda ise cenazeler aile üyeleri olmadan mezarlıklara götürülüyor.

It's hard to get your head around this. To me Bergamo is a place to wander around carefree, in a tshirt and shorts, eating gelato. My heart is broken for them after seeing this.

Stay strong Italy ❤#Bergamo #coronavirus pic.twitter.com/WMVMAfK0ks — Maria M (@tweertweet) March 19, 2020



Bergamo'da 24 saatte 93 ölü

İtalya'da ülke genelindeki 2978 ölümün 1959'u Lombardia bölgesinden. Ülke genelindeki 35 binden fazla vakanın yaklaşık yarısı da yine bu bölgede bulunuyor.