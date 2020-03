İtalya'da morglarda yer kalmadı! Asker cesetleri yakmaya götürüyor

Koronavirüs ölümlerinin 3 bine yaklaştığı, vaka sayısının da 35 bini geçtiği İtalya'da salgından en ağır etkilenen kent olan kuzeydeki Bergamo'da cenaze işlemlerine yetişilemiyor. Dün akşam cenazeler askeri araçlarla başka kentlere taşınmaya başlandı. Cesetler buralarda yakılarak yok ediliyor.

Lombardia bölgesinde yer alan Bergamo kentinde mezarlık yakınında dizili askeri araçların görüntüleri bugün birçok İtalyan gazetesinde yer aldı. Bergamo'da ölümlerin ve cenaze yakma işlemi (kremasyon) için bekleyen tabut sayısının son günlerde çok artması nedeniyle 65 tabut bu işlem için başka kentlere götürüldü.

İtalya'da kremasyon, yaygın olarak başvurulan bir cenaze işlemi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cenaze törenlerinin de yasaklanması nedeniyle cenaze işlemleri, çok az kişinin katılımıyla yapılabiliyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının karantina altında olduğu durumlarda ise cenazeler aile üyeleri olmadan mezarlıklara götürülüyor.

It's hard to get your head around this. To me Bergamo is a place to wander around carefree, in a tshirt and shorts, eating gelato. My heart is broken for them after seeing this.

Stay strong Italy ❤#Bergamo #coronavirus pic.twitter.com/WMVMAfK0ks