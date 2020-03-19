Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni tip coronavirüs (Kovid-19) ikinci test sonucu negatif çıktı.

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Brezilya takımlarından Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'un test sonucu belli oldu.

''Virüsten etkilenenler için dua etmeye devam edeceğim''

Instagram hesabından paylaşım yapan 65 yaşındaki teknik adam, "Kovid-19 ikinci test sonucumun negatif olduğu haberini aldım. Çok mutluyum ve bana destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Virüsten etkilenenler için dua etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İlk testi pozitif çıkmıştı

Jorge Jesus'un ilk test sonucu pozitif çıkmış, durumun kesinleştirilmesi için ikinci testin yapılacağı açıklanmıştı. Portekizli çalıştırıcı, daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yap