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Koronavirüste yeni veriler! Gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil

ABD ve Avrupa'dan gelen veriler, koronavirüs salgınında yaygın olan düşüncenin aksine gençlerin sanılan kadar dayanıklı olmadığı ortaya çıktı.

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Statista, Avrupa'da yeni tip koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da 28 bin vakanın neredeyse dörtte birini, 19-50 yaş grubundakilerin oluşturduğunu belirtt.

ABD'de benzer veriler

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verileri de ülkede 2 bin 500 kadar koronavirüs vakası arasında 705'inin 20 ila 44 yaşlarında olduğunu, bu kişilerden yüzde 15 ila 20'sinin hastanede tedavi altına alındığını, yüzde 4'ünün ise yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu gösterdi.

Ancak genç yetişkinlerde, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının çok az olduğuna işaret edildi.

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