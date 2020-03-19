Koronavirüste yeni veriler! Gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil

ABD ve Avrupa'dan gelen veriler, koronavirüs salgınında yaygın olan düşüncenin aksine gençlerin sanılan kadar dayanıklı olmadığı ortaya çıktı.

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Statista, Avrupa'da yeni tip koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da 28 bin vakanın neredeyse dörtte birini, 19-50 yaş grubundakilerin oluşturduğunu belirtt.

ABD'de benzer veriler

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verileri de ülkede 2 bin 500 kadar koronavirüs vakası arasında 705'inin 20 ila 44 yaşlarında olduğunu, bu kişilerden yüzde 15 ila 20'sinin hastanede tedavi altına alındığını, yüzde 4'ünün ise yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu gösterdi.