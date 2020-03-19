HABER /  EĞİTİM

İlkokul ortaokul ve liselerin uzaktan eğitim ders programı belli oldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar uzaktan eğitime geçti. İlkokul ortaokul ve liselerin uzaktan eğitim ders programı açıklandı. Açıklanan program Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) yanı sıra TRT'den de yayınlanacak. Ders programı şöyle...

Abone ol

Koronavirüsü sebebiyle okullarda büyük risk altında olan öğrenciler eğitimlerine örgün eğitime alternatif olarak olarak karşımıza çıkan Eğitim Bilişim Ağı (EBA)  sistemiyle devam edecek.

Uzaktan eğitim pazartesi günü 09.00'da başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim derslerinin detaylarını AA'nın Editör Masası'nda açıkladı.Uzaktan eğitim için gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Selçuk uzaktan eğitim derslerinin  Pazartesi 09.00’da başlayacağını söyledi.Derslerin okulda olduğu gibi 40 dakika değil 20 dakika olduğunu belirten Selçuk “Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var.”dedi.

Program belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk , EBA üzerinden ilkokul-ortaokul ve liselerin EBA üzerinden alacağı derslerin programını açıkladı. Dersler EBA ve TRT üzerinden yayınlanacak.

Ders programı şu şekilde;

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs tehlikesi çocuğunuzun başka çocuklarla oynaması sakıncalı mı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Uzaktan eğitim kaçta başlayacak, nerede olacak, kaç dakika sürecek, nasıl olacak ?
Güney Kore'nin koronavirüsle mücadelede başarısının sırrı ortaya çıktı
Avrupa'da yağmalar başladı! 3 ülkede ordu korona sonrası sokağa indi
Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Alman kuruluş tarih verdi
Son depremler Sivas 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Koronavirüs mağduru çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 500'ü geçti
Alaves takımında 15 kişi Corona virüslü çıktı
Koronavirüs Yunan ordusuna sıçradı
İBB'den toplu taşıma için koronavirüs tedbiri!
Kısa çalışma ödeneği nedir nasıl başvuru yapılır?
Pınar Fidan Aleviler hakkında ne dedi kriz çıkardı! Pınar Fidan kimdir nereli?
Yorumlar 1 yorum