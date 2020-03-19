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Avcılar'da lösemi teşhisi konuldu iki hafta sonra mücadeleyi kaybetti

AVCILAR'da lise öğrencisi olan Mustafa Berk Karaman'a lösemi teşhisi konuldu. iki haftalık tedavi süresinin ardından Karaman, genç yaşında hayata gözlerini yumdu. Sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

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Avcılar’daki Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Mustafa Berk Kahraman, lösemi teşhisi konulmasının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 12/B sınıfının sevilen öğrencisi olduğu belirtilen Mustafa Berk Kahraman, 2019-2020 eğitim- öğretim yılı ikinci yarı yılının başlamasından sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Kahraman’a lösemi teşhisi konuldu. Lise öğrencisi Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yataklı tedaviye alınmasından 2 hafta sonra hayata gözlerini yumdu. Mustafa Berk Kahraman’ın ölümüne inanamayan arkadaşları ve öğretmenleri Merkez Ulu Camii’nde kılınan namazına katıldı. Cenaze, Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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