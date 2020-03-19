Yukatel Denizlispor futbolcuları koronavirüs endişesi nedeniyle, Sivasspor deplasmanına gitmek istemiyor. Sportif direktör Burak Özsaraç konuştu.

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Yukatel Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç, Corona virüs salgını nedeniyle oyuncuların psikolojisinin oldukça olumsuz etkilendiğini ve takımdaki futbolcuların Demir Grup Sivasspor maçına çıkmak istemediklerini söyledi.

Sivas deplasmanına çıkmak istemiyorlar

Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’un konuğu olacak Yukatel Denizlispor’da Corona virüs krizi çıktı. Takımdaki futbolcuların salgın hastalık nedeniyle liglerin ertelenmesini istediği ve Sivas deplasmanına gitmek istemedikleri belirtildi.

"Ne antrenman yapmak istiyorlar, ne de.."

Burak Özsaraç,, “Oyuncular kendilerinin ve ailelerinin sağlığı için çok ciddi endişe içerisindeler. Bu ortamda ne antrenman yapmak istiyorlar ne de müsabakaya çıkmak istiyorlar. Şikayetlerini bana bildiriyorlar. Biz de onları ikna etmekte çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Futbolcular önce sağlık diyorlar. Biz de onlara söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Oyuncularımız, Sivas deplasmanına gitmek ve maça çıkmak istemiyor. Futbolcularımız liglerin ertelenmesini talep ediyor” diye konuştu.