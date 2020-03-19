ÖSYM sınav takvimi 2020 güncellendi hangi sınavlar ertelendi?

Türkiye'de giderek artan koronavirüsün ardından MEB'de tedbirleri almaya başladı ve yakın zamandaki sınavları bir bir iptal etti. Peki güncellenen yeni ÖSYM sınav takvimine göre ALES, YDS, EKPSS, MSÜ ve İSG sınavları iptal edildi. Yeni sınav tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

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ÖSYM koronavirüs nedeniyle yakın tarihte yapılacak sınavların hepsini bir bir iptal etti. 2020 yılında yapılacak sınavlar ileri bir tarihe ertelendi. Güncellenen ÖSYM sınav takvimine göre ALES, EKPSS, İSG, YDS ve MSÜ sınavları iptal edildi. Üniversite sınavı olan YKS ise henüz ertelenmedi 20-21 Haziran arasında yapılacak.

ÖSYM,'den koronavirüs önlemleri kapsamında son dakika bir karar geldi. Buna göre 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada ile ertelenen sınavlar ve yeni tarihleri şöyle:



- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,

- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,

- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

"29 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta düzenlenecek.

12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

26 Nisan'da yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 20 Eylül'de düzenlenecek.

3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayıs'ta, 20 Eylül'de yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustos'ta düzenlenecek."

2020 yeni sınav takvimi de kurumun internet sitesinden paylaşıldı: