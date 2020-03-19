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Sergen Yalçın istedi, Elneny Trezeguet'yi ikna etti

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Trezeguet'yi Elneny ikna etti. Aston Villa'da forma giyen Trezeguet, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul etti.

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Ada basını Beşiktaş'ın, Aston Villa'da forma giyen Kasımpaşa'nın eski oyuncusu Trezeguet'le görüştüğünü iddia etti. Sezon başında ve ara transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündeminde olan Mısırlı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Elneny ikna etti
Vatandaşı Elneny ile görüşen ve tecrübeli oyuncudan da 'gel' çağrısı alan Trezeguet'nin, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul ettiği ifade edildi.



Göze giremedi
Bu sezon Aston Villa formasıyla 24 lig maçına çıkan Trezeguet sadece 3 gol atıp, 2 asist yaptığı için fazla göze giremedi. Mısırlı oyuncu daha önce Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere'ye transfer olmuştu.

Trezeguet'nin Aston Villa ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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