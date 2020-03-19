HABER /  SAĞLIK

Koronovirüsün ömrü ne kadar? Bu araştırmanın sonuçları şoke etti

Koronavirüsün yapıştığı yüzeye göre ömrünün değiştiği, ayrıca havada da birkaç saat yaşadığı ortaya çıktı. Hapşırıkla birlikte yayılan damlacıklar üç saate kadar havada asılı kalıyor. Kartonda 24 saat, plastik yüzeyde iki-üç gün tehlike saçıyor.

Abone ol

Amerikan New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre COVID-19, bakır yüzeylerde dört saate, plastik ve çelikte iki-üç güne, karton üzerinde de 24 saate kadar yaşıyor.

Cep telefonunda 4-5 gün, bakır yüzeyde 4 saat, çelik yüzeyde 7 saat, kağıt üstünde ise 5 gün kalıyor.

Ayrıca insan hapşırdığında aerosol gibi havaya yayılan damlacıklar da üç saate kadar havada kalabiliyor. Bu da hastalığın niye bu kadar bulaşıcı olduğuna işaret ediyor. ABD’de yapılan kapsamlı araştırma, Ulusal Sağlık Enstitüleri, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, UCLA ile Princeton Üniversitesi uzmanları tarafından yürütüldü. Uzmanlar, enfekte olmuş bir kişiden aldıkları COVID-19 virüsünü gündelik hayatta kullanılan çeşitli yüzeylere aktararak dayanma süresini ölçtü.

Başlıca önlemler

Araştırmacılar, bu çalışma sonucunda genel olarak COVID-19 virüsünden korunmak için yapılan uyarıları teyit etti. Buna göre hastalığın bulaştığı kişilerle temas edilmemeli. Göz, burun ve ağza dokunulmamalı. Yeni tip koronavirüs teşhisi konmuşsa evde kalınmalı. Öksürürken mendille ağız kapatılmalı. Daha sonra bu mendil çöpe atılmalı. Sıkça dokunulan yüzeyler ev temizliğinde kullanılan malzemelerle temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli.

DSÖ'DEN 'İbuprofen' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs şüphesi bulunan kişilerin ibuprofen yerine parasetamol kullanmasını önerdi. DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade ederken, doktora danışmadan ilaç alan kişilerin ibuprofen yerine parasetamolü tercih edebileceğini belirtti. Bununla beraber Lindmeier, parasetamol kullanımında ise kesinlikle önerilen doza uyulması gerektiğinin altını çizdi ve doz aşımının karaciğer için tehlikeli olduğunu söyledi. Grip, soğuk algınlığı veya sinüzit gibi hastalıklara karşı kullanılan ibrufen etken maddeli ilaç, Nurofen ve Advil gibi iltihap sökücü ilaç markaları adı altında satılıyor. Bu arada Nurofen’in İngiliz üreticisi Reckitt Benckiser’in sözcüsü, “İbuprofen’in reçetesiz kullanımı ile COVID-19’un ağır seyretmesi arasında kanıtlanmış herhangi bir bilimsel kanıt olduğuna inanmıyoruz” dedi. Sözcü, DSÖ ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile yakın işbirliğini sürdürdüklerini ve gelişmeler konusunda bilgi vereceklerini de kaydetti.

İlgili Haberler
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul Esenyurt'ta kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalandılar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'yi korkutan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi videosu için açıklama!
Son dakika ÖSYM 2020 sınav takvimini değiştiridi 9 sınav ertelendi
Koronavirüs doları yükseltiyor! 2018 Ağustos'tan itibaren ilk kez 6,50'nin üzerini gördü
İran'da koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor
Toplu taşıma kullananlar dikkat! Havada yarım saat asılı kalabiliyor
Benzin ve motorinde bir yeni büyük indirim daha! Akaryakıtta çifte indirim müjdesi
ÖNCEKİ HABERLER
Recep Öztürk kimdir aslen nereli Recep Öztürk yaşı kaç?
Şenol Güneş'ten liglerin ertelenmesiyle ilgili sürpriz öneri
Ünlü İtalyan profesörden Türkiye'ye koronavirüs çağrısı! Çok acı itirafları da var
Rusya’dan petrol fiyatları açıklaması: Yaklaşımımız buna bağlı olacak
Rus piyasalarında deprem! 4 yıl sonra bir ilk
YKS sınavı ne zaman 2020 ertelendi mi MEB son duyuruyu yaptı
Yorumlar 3 yorum