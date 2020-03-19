Recep Öztürk kimdir aslen nereli Recep Öztürk yaşı kaç?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk son günlerde yaptığı açıklamalar ile Türkiye'nin yakından takip ettiği isimlerden birisi. 2000 yılında profesörlüğe atanan Recep Öztürk aslen Rizeli. Peki Recep Öztürk kimdir, eşi ve çocukları kimdir?

Abone ol

Koronavirüs salgınının ülkemizde de yayılmasının ardından açıklamalarını merakla beklediğimiz isimlerden biri de Recep Öztürk oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk son günlerin en çok araştırılan isimleri arasına girdi. Peki aslen Rize İkizdere doğumlu olan Recep Öztürk kimdir, eşi ve çocukları kim?

1962, Rize, İkizdere doğumludur. Sağlık Bakanlığı'nın Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Danışma Kurulu, Pandemi İzleme Bilim Kurulu üyesidir.

Recep Öztürk kimdir: 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne girdi.

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığını İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yaptı.

Doçentlik unvanını 1994’te aldı; 2000 yılında profesörlüğe atandı.

Halen aynı fakültede Enfeksiyon Hastalakları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde çalışmaktadır.

Sağlık Bakanlığı'nın Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Danışma Kurulu, Pandemi İzleme Bilim Kurulu üyesidir.

Ayrıca Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK üyeliğine yapılan seçimi 22 Ekim 2009 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanmıştır.

2011(Ekim)'den beri Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) üyesidir ve ilgili kurulda başkan vekilliği yapmaktadır.