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İstanbul'da kadını vurup intihar girişiminde bulundu

ÜMRANİYE'de silahlı bir kişi bir kadını silahla  vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Mermilerden bir tanesi de yoldan geçen bir kişiyi isabet ederken, olayda yaralanan 1'i ağır 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul'da güpegündüz sokak ortasında yine bir kadın cinayeti girişimi yaşandı. Olay sabah 08.30 sıralarında Yamanevler Mahallesi Ayfer Sokakta meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre Serdar T. silahla sokakta yürüyen Sevgi F.'ye ateş etmeye başladı. Aldığı kurşunlarla yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı.

Sokaktan geçen kadın da yaralandı

Bu sırada sokakta bulunan Eray E.  ayağından yaralandı. Ayağından yaralı vatandaş kendi imkanlarıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Silahlı saldırgan daha sonra aynı silahla kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kadın 'kurtarın' diye bağırıyordu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı saldırgan ve diğer iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipler çevrede görgü tanığı ve kamera çalışması yaptı. Ekipler sokağı araç ve yaya girişine kapattı. Görgü tanıkları "Peş peşe silah sesleri duyduk. Kadın duvarın kenarında yatıyordu. Vuran kişi de yaralıydı. Ambulans geldi aldı yaralıları. Kadın bağırıyordu kurtarın diye. Başka bir kişide yaralanmış" diye konuştu.

Olay yerinden geçen kadın da bacağından yaralandı.

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