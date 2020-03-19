Koronavirüs doları yükseltiyor! 2018 Ağustos'tan itibaren ilk kez 6,50'nin üzerini gördü

Koronavirüsün küresel ekonomi üzerindeki sert baskısı sürüyor. Yurt içi piyasalarda dolar/TL ise 2018 Ağustos ayından itibaren ilk kez 6,50'nin üzerini gördü.

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Hükümetler ve merkez bankalarından coronavirüsün ekonomiye etkisini azaltmak için önlem paketleri üst üste geliyor. Ancak coronavirüsün piyasalarda yarattığı büyük ekonomik kriz devam ediyor. Piyasalar ekonomi paketlerinin etkilerini izleyecek.

Dolar/TL kuru ise sabah saatlerinde kısa bir süreliğine de olsa 6,50'nin üzerini test etti.

100 milyar TL’lik mali destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, COVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz" açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 100 milyar TL’lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıldığını belirtti.

750 milyar euroluk varlık alım programı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi gece telekonferans yolu ile gerçekleştirdiği acil toplantıda, coronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik yavaşlama ile mücadele için 750 milyar euro tutarında varlık alım programı başlatma kararı aldı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Banka'nın euroyu savunmak için tüm araçlarını kullanma niyetinde olduğunu belirterek, "ECB'nin ortak para birimine bağlılığının limitleri yok" açıklamasını yaptı.

Reuters’a konuşan Edward Jones’ta stratejist Nela Richardson: Piyasalar korku ile hareket ediyor.

ABD'den 100 milyar dolar destek

ABD Merkez Bankası (Fed), finansal kuruluşlara kredi vermek üzere Para Piyasası Yatırım Fonu Likidite Kolaylığı oluşturduğunu duyurdu. ABD Senatosu, coronavirüsle mücadele kapsamında 100 milyar doların üzerinde destek içeren bir tasarıyı onayladı. ABD Başkanı Donald Trump, coronavirüs salgınıyla mücadelede özel sektörden katkı alınması ve hükümete gerekli teçhizatın üretimini hızlandırma imkanı veren Savunma İmalat Yasası’nı devreye sokacağını açıkladı.

ABD ekonomisi yüzde 14 daralacak

JP Morgan ABD baş ekonomisti Michael Feroli, coronavirüs salgınının etkisi ile ABD ekonomisinin 2020 ikinci çeyrekte yüzde 14 daralabileceği tahmininde bulundu.