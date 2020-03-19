İran'da koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da tablo giderek kötüleşiyor. Önü alınamayan hastalığın yol açtığı yıkımı İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur özetledi.

Abone ol

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un koronavirüsle mücadeleyle ilgili son paylaşımı dehşete düşürdü.

Bir saatte yaklaşık 50 kişi koronavirüse yakalanıyor

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cihanpur, "İran'da her 10 dakikada bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir saatte yaklaşık 50 kişi koronavirüse yakalanıyor." ifadesini kullandı.

Cihanpur, vatandaşlarını, Nevruz tatilinde yolculuk yapmamaları ve ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.

Kadın doktor koronavirüsten öldü

Başkent Tahran'da Şuhedayi Pakdeşt Hastanesi doktorlarından Şirin Ruhanirad, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonunda Ruhanirad'ın koronavirüs tedavisi gördüğü, bir kolunda serum olduğu halde hastaları muayene ettiği görüntülerini yayınlandı.

Ruhanirad, son röportajında, "Personel yoğun bir şekilde çalışıyor. Yerime doktor ayarlanamadı." diyerek çalışmak zorunda olduğunu söylüyor.

İran'da Kovid-19'un ortaya çıkmasından bu yana 10 doktor ve 4 hemşire salgında hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz"

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, İran'daki tıp üniversitelerinin rektörleriyle yaptığı videokonferansta koronavirüsle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Reisi, şu ana kadar koronavirüsle milli mücadele seferberliği kapsamında 22 milyon 500 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini ve bunlardan 1 milyon 500 bin kişinin durumunun takip edildiğini dile getirdi.

İranlı yetkili, "Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol altına alamazsak 2 ay daha ona karşı mücadele etmemiz gerekecek. Bu noktada çok ağır kayıplar veririz." ifadelerini kullandı.

İlk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüştü

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1135'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 17 bin 361 olduğunu açıklamıştı.