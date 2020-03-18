Cansel Çördük Koronavirüs'e yakalandı Kısmetse Olur'da tanınmıştı

Çördük, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını şu sözlerle anlattı:

"Birkaç gündür öksürük, nefes darlığı çektim ama çok ciddiye almadım çünkü hep bunlardan şikayet ediyordum. Zaten nefes darlığı vs hep vardı çocukluğumdan beri. Bu Koronavirüs olayı bana bulaşmaz diye düşünsem bile hep temiz, hijyenik kaldım yaşıma rağmen.''