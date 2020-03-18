Cansel Çördük Koronavirüs'e yakalandı Kısmetse Olur'da tanınmıştı
Bir döneme damga vuran yarışma Kısmetse Olur'da yarışan Cansel Çördük, Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı. Cansel Çördük, durumunun kötü olduğunu ve hastalığı zor geçirdiğini söyledi.
Kısmetse Olur yarışmasının fenomen yarışmacısı olan Cansel Çördük, hayatını Amerika'da olduğu esnada Koronavirüs'e yakalandığını söyledi. Çördük, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla şimdiye kadar Koronavirüs'le dalga geçtiğini fakat durumunun ağır olduğunu ve çok zor nefes aldığını anlattı.
Çördük, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını şu sözlerle anlattı:
"Birkaç gündür öksürük, nefes darlığı çektim ama çok ciddiye almadım çünkü hep bunlardan şikayet ediyordum. Zaten nefes darlığı vs hep vardı çocukluğumdan beri. Bu Koronavirüs olayı bana bulaşmaz diye düşünsem bile hep temiz, hijyenik kaldım yaşıma rağmen.''
''Zaten çocukluğumdan beri olan nefes darlığımı çok ağır çekiyorum bana bakan hemşire kadın bir siyahi ve bir sürü insanın işten kaçıp eve kapandığını söyledi.''
''Yakalandığımı birkaç dakika önce öğrendim karantinaya alındım. Yaşım 23 olmasına rağmen çok ağır geçiriyorum çok zor nefes alıyorum yaşımdan dolayı. Beni hasta olarak kabul ettiler yaşlıları etmiyorlar...''