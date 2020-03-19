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Suat Ülhan öldü ölüm sebebi nedir? Suat Ülhan kimdir kaç yaşında?

Sinema ve tiyatro oyuncusu Suat Ülhan 71 yaşında hayatını kaybetti. Suat Ülhan'ın ölüm sebebi ise kalp krizi. Deli Yürek, Üvey Baba gibi filmlerde rol alan oyuncu Suat Ülhan pek çok tiyatro oyununda da rol almıştı. Peki Suat Ülhan kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

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Sinema ve tiyatro oyuncusu Suat Ülhan kalp krizi nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybetti. Suat Ülhan ölüm haberini ise yakın arkadaşı Ahmet Yenilmez duyurdu. Peki birçok tiyatro oyununda rol ala ve dizide oynayan Suat Ülhan kimdir, evli mi çocukları var mı? 

Ankara Sanat Tiyatrosu eski oyuncusu olan Ülhan, 1998 yılında yayınlanan "Üvey Baba" adlı dizide canlandırdığı "Süleyman" karakteriyle tanındı.


Ülhan'la "Deli Yürek" dizisinde birlikte rol alan oyuncu Ahmet Yenilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Usta oyuncu Suat Ülhan'ı kalp krizi nedeniyle kaybettik. Başımız sağ olsun." dedi.

"Süper Baba"da, "Fırıncı Musti" karakterini canlandıran oyuncu, "İstanbul Kanatlarımın Altında" filminde "Agop", "Baba Evi"nde "Antrenör", "Bir Aşk Uğruna"da "Reşit", "Deli Yürek"te "Usta", "Çarli" dizisinde ise "Tamirci" karakterlerini canlandırmıştı.

Pek çok tiyatro oyununda sahneye çıkan İlhan, Genco Erkal ile de "Aslan Asker Şvayk" oyununda aynı sahneyi paylaşmıştı. Sanatçı, son olarak 27 Şubat'ta , Aziz Nesin’in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli oyunda rol almıştı.

Ülhan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nden kaldırılacak.

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